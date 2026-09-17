أبطال آسيا 2.. الريان يتصدر مجموعة التعاون

أحبط فريق الريان القطري الأول لكرة القدم انتفاضة متأخرة لنظيره الفيصلي الأردني، وتغلب عليه 4-3، الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

ومنح ديفيد جارسيا التقدم للريان بضربة رأس في الدقيقة السادسة، وأضاف روجر جيديز الهدف الثاني عند الدقيقة 22 بعدما تابع تسديدته المرتدة من القائم الأيمن.

وأحرز أحمد علاء الدين الهدف الثالث قبل أربع دقائق من الاستراحة بضربة رأس، قبل أن يقلص سعيدو سيمبوري الفارق للفيصلي في الوقت بدل الضائع للشوط ‌الأول.

وعزز حازم أحمد تقدم الريان بهدف رابع في الدقيقة 73 بتسديدة ​مباشرة ‌من داخل ⁠منطقة ​الجزاء.

وانتفض ⁠الفيصلي وسجل هدفين عبر محمد حداد وأحمد العرسان في الدقيقتين 78 و84، لكن الريان صمد ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقًا على التعاون الذي تعادل 1-1 مع النهضة العماني.