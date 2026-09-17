استبعاد الشناوي ودونجا.. مصر تتمسك بكتيبة المونديال

حافظ المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، على القائمة التي خاض بها كأس العالم الأخيرة مستدعيًا معظم عناصرها لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان، في 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، فيما استبعد محمد الشناوي، حارس المرمى، ونبيل دونجا، لاعب وسط فريق النجمة، وحرمته الإصابة من الجناح محمود تريزيجيه، لاعب الرياض، والمدافع ياسر إبراهيم.

وأعلن حسن، مساء الأربعاء، عن استدعاء قائمة، من 24 لاعبًا، لمعسكرٍ تدريبي في منطقة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، استعدادًا لمباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، وكذلك مباراة تجريبية مع جنوب إفريقيا في 4 أكتوبر المقبل.

و22 من المستدعين حضروا في قائمة المونديال، الذي شهِد تجاوز «الفراعنة» مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، ووصولهم إلى دور الـ 16 بعد التأهل من دور الـ 32.

وضم المدرب المصري لاعبَين اثنين فقط من خارج مجموعة كأس العالم، هما عبد العزيز البلعوطي، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، وعلي محمود، لاعب وسط الأهلي.

وأخرج «العميد» كلًا من الشناوي ودونجا من دائرة اختياراته، وخسِر تريزيجيه وإبراهيم نظير تعرضهما أخيرًا إلى إصابتين مع فريقيهما.

ويتصدر النجم محمد صلاح، جناح فريق طرابزون سبور التركي، القائمة المستدعاة للمعسكر والمباريات الثلاث المقبلة، التي تضم كذلك عمر مرموش، مهاجم توتنام هوتسبير الإنجليزي، والحارس مصطفى شوبير والمهاجم مصطفى زيكو، اللذين تألّقا خلال المشوار المونديالي، وحمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني، ورامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي، ومروان عطية، الذي يحرمه الإيقاف من لعِب مباراة أنجولا.

وتتشكل القائمة من 15 لاعبًا ينشطون داخل مصر و9 خارجها، هم صلاح، ومرموش، وعبد الكريم، وربيعة، ومحمد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، وحمدي فتحي، مدافع الوكرة القطري، وحسام عبد المجيد، مدافع لودوجوريتس البلغاري، وهيثم حسن، جناح سلتيك الإسكتلندي، وإبراهيم عادل، جناح نورشيلاند الدنماركي.

ومن الدوري المحلي، ضم الجهاز الفني ستة من الأهلي، وأربعة من بيراميدز، واثنين من الزمالك، ولاعبا من كلٍ من سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وزد.

و«الفراعنة» هم الأبطال التاريخيون لكأس أمم إفريقيا، بسبعة ألقاب، آخرها في 2010. ويبدأ مشوارُهم في تصفيات نسخة 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا، بمواجهة أنجولا في ملعب القاهرة قبل النزول في ضيافة جنوب السودان. واستغلالًا لباقي فترة التوقف الجارية، يخوض المصريون مباراة تجريبية ضد جنوب إفريقيا، في ملعب القاهرة.

قائمة منتخب مصر المستدعاة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (الأهلي)- المهدي سليمان (الزمالك)- محمد علاء (سيراميكا كليوباترا)- عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي)- طارق علاء (زد)- رامي ربيعة (العين)- حمدي فتحي (الوكرة)- حسام عبد المجيد (لودوجوريتس)- محمد عبد المنعم (نيس)- أحمد فتوح (الزمالك)- كريم حافظ (بيراميدز).

الوسط: مروان عطية (الأهلي)- مهند لاشين (بيراميدز)- محمود صابر (بيراميدز)- أحمد سيد زيزو (الأهلي)- إمام عاشور (الأهلي)- علي محمود (الأهلي).

الهجوم: محمد صلاح (طرابزون سبور)- هيثم حسن (سلتيك)- مصطفى زيكو (بيراميدز)- إبراهيم عادل (نورشيلاند)- عمر مرموش (توتنام هوتسبير)- حمزة عبد الكريم (برشلونة).