«أسياد».. مشوار أخضر السلة ينتهي في ربع النهائي

خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره الصيني، أحد أبرز المرشحين لذهبية دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026»، الأربعاء، في مواجهة الدور ربع النهائي من منافسات الدورة.

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس» نجح الأخضر في الدخول بقوة إلى اللقاء والتقدم خلال الربع الأول، محافظًا على نديته أمام المنتخب الصيني، قبل أن يتمكن الأخير من حسم المواجهة في النصف الثاني بنتيجة 87-78، ليختتم الأخضر مشاركته بعد وصوله إلى دور الثمانية.

ومن جهة أخرى، وصلت السفينة Costa Serena إلى ميناء ناجويا، والتي ستتحول إلى «قرية عائمة» تستضيف ما يصل إلى 4 آلاف رياضي ومسؤول من الوفود المشاركة، في تجربة تعد الأولى من نوعها ضمن دورة رياضية كبرى تنظم في اليابان.

وشارك فريق السعودية، إلى جانب عدد من الوفود المشاركة، في مراسم استقبال السفينة لدى وصولها إلى ميناء ناجويا، وسط عروض ترحيبية يابانية شملت محاربي الساموراي وعروض النينجا وطبول التايكو.

ويبلغ طول السفينة نحو 290 مترًا، وبدأ الرياضيون والمسؤولون بالصعود إليها ابتداءً من الأربعاء، ضمن الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة.