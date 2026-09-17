برايتون يقصي يونايتد من كأس الرابطة

زاد فريق برايتون الأول لكرة القدم من معاناة مضيفه مانشستر يونايتد بفوزه عليه 3-2، وأقصاه من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الأربعاء.

وفشل «الشياطين الحمر» للمباراة الثالثة تواليًا محليًا في تحقيق الفوز، بعد خسارته في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي على أرضه أمام جاره مانشستر سيتي المنقوص عدديًا 0-1، بعدما كان قد سقط في فخ التعادل أمام إيفرتون 2-2.

وهذه الخسارة هي الثالثة ليونايتد في ست مباريات في جميع المسابقات، مما سيزيد الضغوط على المدرب مايكل كاريك، بعد أن وصل مشوار الفريق إلى نهاية مبكرة في المسابقة، مهدِرًا تقدمه بهدفين نظيفين.

وبعدما منح شاي لايسي «8» ومايسون ماونت «10» تقدمًا مبكرًا ليونايتد، ردّ برايتون مقلصًا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر اليوناني خارالامبوس كوستولاس «45+1»، ثم قلب الطاولة بهدفين في غضون خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق الألماني باسكال جروس «65» والبلجيكي ماكسيم دي كويبر «70».

وفي مباراة أخرى، تأهل إيفرتون إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 1-0.

كما ضمن أستون فيلا عبوره بفوزه على مضيفه كوفنتري سيتي 3-1.