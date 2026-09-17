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ليلة حزينة

2026.09.17 | 12:43 am
عاش لاعبو فريق ميلان الأول لكرة القدم ليلة حزينة وسط جماهيرهم بعد خسارتهم على ملعب سان سيرو أمام بنفيكا البرتغالي ضمن مباريات الدوري الأوروبي، الأربعاء (وكالات)
ليلة حزينة

ليلة حزينة

ليلة حزينة