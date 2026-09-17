ليلة حزينة

عاش لاعبو فريق ميلان الأول لكرة القدم ليلة حزينة وسط جماهيرهم بعد خسارتهم على ملعب سان سيرو أمام بنفيكا البرتغالي ضمن مباريات الدوري الأوروبي، الأربعاء (وكالات)