بنفيكا يسقط ميلان في «سان سيرو»

مُني فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم بخسارة مفاجئة أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 0-2، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت أيضًا فوز ليون الفرنسي على أندرلخت البلجيكي.

وافتتح بنفيكا التسجيل بواسطة دودي لوكيباكيو عند الدقيقة 16، وانتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضاعف البولندي جاكوب كامينسكي النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 53.

وفي مباراة ثانية، بكر ليون بافتتاح التسجيل بعد 7 دقائق من صافرة البداية عن طريق ناتري، وأضاف كايتو ناكامورا الهدف الثاني للفريق الفرنسي، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف خيشتوف ميرسوف عند الدقيقة 61.

و في مواجهة ثالثة سجل إنزو ​لو ‌في ⁠أول ​هدف لسندرلاند الإنجليزي ⁠على الإطلاق في الدوري الأوروبي من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ليقود فريقه للفوز على ألكمار الهولندي في ملعب النور.

وكان لو في قد حصل على ركلة الجزاء بعدما تعرض لخطأ من فيسلي باتاتي أثناء محاولته التسديد.

وعانى سندرلاند أمام عدة فرص خطيرة لألكمار، لكنه خرج في النهاية منتصرا.

وسجل يوري بالكوفيتش هدف الفوز لأومونيا نيقوسيا في الدقيقة 88 بتسديدة من مدى بعيد مرت من الحارس إيونوت رادو عند القائم القريب، ليمنح فريقه الفوز ​1-صفر على سيلتا فيجو الإسباني.