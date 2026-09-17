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حفلة أهداف

2026.09.17 | 12:53 am
اكتسح فريق برشلونة الأول لكرة القدم نظيره راسينج سانتاندير بنتيجة 7-2، الأربعاء ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني (الوكالات)
حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف