الأهلي في بريتوريا

وصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية مساء الأربعاء، من أجل مواجهة صن داونز، السبت في مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية.

وهبطت البعثة الأهلاوية في جوهانسبرج، قادمةً بطائرة خاصة أقلعت صباحًا من جدة. وبالحافلة، انتقل بطل آسيا إلى بريتوريا، التي تستضيف المواجهة من الفريق الجنوب إفريقي.

وتعادل الفريق 1-1 مع باختاكور الأوزبكستاني، الاثنين على ملعب "الإنماء" في جدة، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في ظهوره الأخير قبل لقاء كأس القارات.

ويؤدي الأهلي، الذي يدرّبه الهولندي مارينو بوسيتش، حصتين تدريبيتين في بريتوريا، الثانية منهما على ملعب المباراة «لوفتس فيرسفيلد»، قبل المواجهة المرتقبة.

وفي 26 أغسطس الماضي، تأهل بطل آسيا إلى مباراة صن دوانز، إثر فوزه 1-0 على أوكلاند إف سي النيوزيلندي في ملعب "الإنماء".