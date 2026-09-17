برشلونة يستعرض بسباعية راسينج سانتاندير

أمطر فريق برشلونة الأول لكرة القدم شباك ضيفه راسينج سانتاندير بـ7-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تسجيل البرازيلي رافينيا 3 أهداف «هاتريك»، توّجته نجمًا للمباراة.

لم ينتظر برشلونة كثيرًا ليفتتح جواو كانسيلو الأهداف بتسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يقلص فريق راسينج الفارق عن طريق ماجيت جويي في الدقيقة 31.

بعدها عاد كانسيلو وهز الشباك وأحرز هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 36، ثم أضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم كبير للبرسا بنتيجة 4-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق الكاتالوني 3 أهداف عبر رافينيا وجابريل جيسوس ولامين يامال في الدقائق 66 و78 و90.

وبهذا المهرجان التهديفي، حقق برشلونة إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، حيث نجح في تسجيل 7 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم في مختلف المسابقات «6 في الليغا وفوز في دوري أبطال أوروبا»، لينفرد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بـ18 نقطة.