الأخضر.. آل حجي أول الواصلين والتدريب مغلق

تقدم علاء آل حجي زملاءه لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في الوصول إلى فندق شانجريلا مقر سكن الأخضر في جدة، ظهر الخميس، قبل أن يخضعوا إلى فحوصات طبية استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج الـ 27، من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، وفق ما رصدته «الرياضية».

وسبق اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر وجهازه الفني والإداري وصول اللاعبين، وتحدثوا طويلًا في بهو الفندق.

وانضم إلى آل حجي تواليًا، محمد كنو، حسن كادش، محمد أبو الشامات وجهاد ذكرى ثم البقية باستثناء لاعبي الأهلي الخماسي ريان حامد، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، فراس البريكان وزكريا هوساوي الذين سينضمون إلى المعسكر، الأحد المقبل، بعد فراغهم من مواجهة فريقهم مع صن داونز، السبت المقبل، في مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية.

وبيَّنت مصادر خاصة بـ«الرياضية»، أن برنامج اليوم الأول من التجمع يقتصر على الفحوصات الطبية مع تدريب مغلق على ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأعلن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، قائمة مكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في البطولة، ضمت محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسان تمبكتي، حسن كادش، نواف بوشل، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي، مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، علاء آل حجي، سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، وعبد الله آل سالم.

ويشارك الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وعُمان والكويت، ويفتتح مشواره أمام الكويت، 23 سبتمبر الجاري، ثم يواجه عُمان في الـ 26 منه، ويختتم دور المجموعات أمام العراق في الـ 29 من الشهر ذاته.