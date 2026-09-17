جدة تستضيف تحدي الملاحة الشراعية

يستضيف الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية البطولة العربية لفئة «الأوبتيمست»، في مركز جدة للإبحار الشراعي على شواطئ أبحر، الخميس، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وتشهد البطولة مشاركة 90 بحارًا ناشئًا تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا من 13 دولة عربية.

وتشارك في البطولة كل من «البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، عُمان، قطر، السودان، تونس، الإمارات، والسعودية المستضيف».

وتنطلق فعاليات البطولة، الخميس، بالتسجيل وفحص المعدات والسباق التجريبي، وتجرى منافسات كأس العرب لسباقات الفرق، الجمعة، تليها سباقات الأسطول السبت.

ومن أبرز فعاليات البطولة كأس الأمم المقدم من السعودية للشحن، الشريك اللوجستي الرسمي للبطولة، والمقرر إجراؤها في 19 سبتمبر، ويشارك في السباق بحار واحد من كل دولة، حيث ينطلق المتنافسون من الشاطئ، ويكملون لفة واحدة قبل العودة إلى الشاطئ، ويتوج بالفوز أول بحار يصل إلى كأس الأمم.

وتتضمن البطولة منطقة جماهيرية مفتوحة يوميًا وتقدم مجموعة من التجارب والأنشطة التفاعلية المرتبطة برياضة الإبحار الشراعي.