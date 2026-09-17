الخميس.. «ريكسوس وماريوت» يحتضنان قطر وعُمان

تصل بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم، ونظيره العُماني إلى جدة، الخميس، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ووفق المصدر ذاته، يحتضن فندق ماريوت في جدة بعثة المنتخب العُماني، فيما تقيم البعثة القطرية في فندق ريكسوس أبحر.

ومن المقرر أن يتواصل خلال الأيام المقبلة وصول بقية المنتخبات المشاركة إلى جدة، قبل انطلاق المنافسات التي تحتضنها جدة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن بطولة كأس الخليج تلعب في مدينة جدة للمرة الأولى في التاريخ، وستشهد هذه النسخة مشاركة منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، ضمن المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.