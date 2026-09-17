الاختيار الأول

اختار يورجن كلوب، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، 16 لاعبًا للمرة الأولى في صفوف «المانشافت» بعدما كشف، الخميس، عن قائمة موسعة تضم 44 لاعبًا لمعسكره الأول منذ توليه المهام الفنية (الفرنسية) و(رويترز)