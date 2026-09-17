«خليجي 27».. تالاييتش يعلن قائمة البحرين

أعلن الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، الخميس، تشكيلته لخوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27» التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة: إبراهيم لطف الله، محمد الغرابلي وعمر سالم في حراسة المرمى، وفي الدفاع حمد شمسان، فنسنت إيمانويل، أمين بنعدي، أحمد ربيعة، وليد الحيام، سيد مهدي باقر وعبد الله الخلاصي.

وفي خط الوسط حسن الكراني، سيد ضياء سعيد، عباس العصفور، علي مدن، عمر صابر، مهدي حميدان، إبراهيم الختال، علي الدوسري، كميل الأسود، محمد عبد القيوم، جاسم الشيخ ومحمد مرهون، فيما يضم خط الهجوم هاشم سيد عيسى، محمد الرميحي، مهدي عبد الجبار وحسين عبد الكريم.

ويلعب البحرين بطل نسختي 2019 و2024، في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة بطل آسيا في آخر نسختين، المنتخب القطري 24 سبتمبر، قبل لقاء نظيره الإماراتي في الجولة الثانية «27» ومن ثم نظيره اليمني في 30 من الشهر ذاته.

ويمنّي المنتخب البحريني النفس للظفر باللقب الثالث له في تاريخ البطولة التي ولدت في أرضه حين احتضن نسختها الأولى 1970.