جيريس: السعودية على الطريق العالمي

يبرز آلان جيريس بين الأسماء الفرنسية التي جمعت التاريخ الكبير لاعبًا مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، والخبرة الطويلة مدربًا، خاصةً مع المنتخبات الإفريقية.

شارك في كأس العالم 1982 «المركز الرابع» وكأس العالم 1986 «المركز الثالث»، وتوج بلقب كأس أمم أوروبا 1984، وخاض تجارب تدريبية مع تونس والسنغال ومالي والجابون.

حصد جائزة أفضل لاعب فرنسي أعوام 1982، 1983، و1987.

وتبقى تجربته مع تونس من أبرز محطاته، إذ قاد «نسور قرطاج» إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

01

كيف ترى الوضع الراهن لكرة القدم السعودية؟

أعتقد أن الكرة السعودية تتطور بشكلٍ واضحٍ. الأندية أصبحت أكثر تنظيمًا، واستقطاب اللاعبين الكبار أضاف الكثير، ليس فقط فنيًّا، وإنما من خلال نموذج الاحترافية. السعودية تسير في الطريق الصحيح نحو مستوى عالمي.

02

هل بدأ تأثير النجوم العالميين يظهر على اللاعب السعودي؟

بالتأكيد. عندما يلعب اللاعب السعودي إلى جانب نجوم كبار ويستفيد من خبراتهم اليومية، هذا يساعده على التطور واكتساب الخبرة.

03

الدوري السعودي هل أصبح قادرًا على منافسة الدوريات الكبرى؟

الدوري السعودي يتقدم بشكلٍ واضحٍ، سواء من حيث التنظيم، أو جودة اللاعبين، أو المشروعات الرياضية. إذا استمر هذا التطور، فأعتقد أن الوصول إلى مستوى عالمي أمر ممكن.

04

ما الذي يحتاج إليه المنتخب السعودي للاستفادة أكثر من تطور الدوري قبل انطلاق كأس الخليج، الأربعاء المقبل، في جدة؟

يحتاج إلى لاعبين قادرين على الوصول إلى أعلى المستويات، وخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، كما يفعل اللاعبون الأفارقة وفي أمريكا الجنوبية. احتراف السعوديين في أوروبا، إلى جانب تطور الدوري المحلي، سيمنحان المنتخب إضافةً كبيرةً، كما أن التطور يحتاج إلى الانضباط والتنظيم، وتعاون الإداريين والمدربين واللاعبين، لأن الجميع يعمل في النهاية من أجل كرة القدم السعودية.

05

هل وجود النجوم العالميين والمدربين الكبار يساعد في تطوير الكرة السعودية؟

نعم، وجودهم يمثِّل إضافةً كبيرةً بشرط أن يكون اللاعبون القادمون شغوفين وقادرين على تقديم الإضافة. اللاعب السعودي عندما يتدرَّب ويلعب إلى جانب هؤلاء النجوم سيكتسب خبراتٍ تساعده على التطور.

06

أتختلف متطلبات التدريب في السعودية عن أوروبا؟

من الصعب تحديد الفارق لأنني لا أعرف الكرة السعودية من الداخل، لكنني أرى أن المدربين أصحاب الخبرة يمكنهم تقديم الكثير في تطوير الأندية واللاعبين، كما يحدث في الدوريات الكبرى.

07

هل فكَّرت في خوض تجربةٍ تدريبيةٍ في السعودية؟

لم أفكر في ذلك من قبل، لكن لماذا لا؟ أحب خوض التجارب الجديدة، وتقديم خبرتي عندما تُطلب مني. لم أتلقَّ عروضًا من السعودية، لكن عندما أرى تطور الدوري والمنشآت والملاعب أجد التجربة جذابةً.

08

كيف ترى مستقبل الكرة السعودية مع استضافة كأس العالم 2034؟

أعتقد أن كأس العالم 2034 يجب أن تكون الهدف الأكبر لكرة القدم السعودية، والاستعداد يجب أن يبدأ من الآن. يجب متابعة اللاعبين الشباب، وتحديد مَن يمكن أن يمثل المنتخب في 2034، لأن بعض اللاعبين الحاليين سيكونون في عمر متقدم، استضافة كأس العالم حدث استثنائي، لذا يجب ألا تنتظر السعودية حتى اللحظة الأخيرة للتحضير له.