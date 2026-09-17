ميسي 100 هدف.. وتتويج جديد

سجَّل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، هدفه رقم 100 ​بقميص الفريق الأمريكي وقاده إلى الانتصار بنتيجة 2ـ0 على كروز أزول المكسيكي والتتويج بكأس الأبطال، صباح الخميس.

وجاء هدف ميسي ‌في الدقيقة ‌«24» من ​المباراة ‌في ⁠ظهوره ​رقم 115 ⁠مع إنتر ميامي، وأضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ليؤكد انتصار فريقه.

وقال كريستيان جونزاليس، مدرب إنتر ميامي الجديد، بعد المواجهة: «وعدني ليو بأن ⁠يمنحني لقبًا، ولم يتأخر ‌في ‌الوفاء بوعده».

ومنذ انضمامه ​إلى إنتر ‌ميامي عام 2023، ‌واصل ميسي، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، صناعة الفارق، مساهمًا في قيادة الفريق لإحراز خمسة ألقاب حتى الآن.

وكان اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر ⁠39 ⁠عامًا، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 125 هدفًا، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي، بعد مسيرة تُوِّج خلالها بلقب كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يودع ميسي جماهير المنتخب الأرجنتيني في مباراة تجريبية ​أمام ​بنين 6 أكتوبر المقبل.