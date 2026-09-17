تجريبية تجهز الفتح قبل الأهلي

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة تجريبية خلال فترة التوقف المتزامنة مع كأس الخليج في جدة، المقرر انطلاقها 23 سبتمبر الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن السعودي خالد العطوي، مدرب الفريق، منح لاعبيه إجازة لمدة سبعة أيام بعد مواجهة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، الأحد الماضي، أمام نيوم التي خسرها 2ـ4 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، على أن تستأنف التدريبات الجماعية الإثنين المقبل.

وكشف المصدر عن أن إدارة نادي الفتح بدأت مخاطبة عدد من الأندية من أجل خوض مباراة تجريبية.

ويحتل الفتح المركز الـ 15 في سلم ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وأربع خسائر دون أن يحقق أي انتصار.

ويتوقف الدوري نحو 28 يومًا ويستأنفه الفتح بمواجهة الأهلي 9 أكتوبر المقبل في الأحساء.