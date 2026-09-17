الأهلي.. الجامعة ترسم خطة صن داونز

يجري لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم أولى حصصهم التدريبية على ملعب جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا، الخميس عند الـ 04:00 عصرًا، استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز في بطولة المحيط الهادئ ضمن كأس القارات، السبت.

وأوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص أنَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، اجتمع ظهرًا باللاعبين، وحثَّهم على التركيز والالتزام بالتفاصيل الدقيقة، قبل أن يعرض عليهم «الفيديو» لتوضيح أهم نقاط القوة والضعف في المنافس.

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ جميع لاعبي الأهلي جاهزون، فيما يعقد بوسيتش، ظهر الجمعة، رفقة أحد اللاعبين، مؤتمرًا صحافيًّا، للحديث عن المواجهة القارية.

وافتتح الأهلي مشواره في النسخة الجارية من البطولة بفوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي 1ـ0 في 26 أغسطس الماضي.

يذكر أن صن داونز يخوض منافسات كأس القارات بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.