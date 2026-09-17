16 وجها جديدا في قائمة كلوب

استدعى يورجن كلوب، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، 16 لاعبًا ضمن قائمة موسعة تضم 44 لاعبًا للمرة الأولى، الخميس، لمعسكره الافتتاحي منذ توليه المهام الفنية هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي في فرانكفورت: «من غير المعتاد خوض أربع مباريات في غضون أسبوعين مع المنتخب الوطني، أرغب في التعرف على أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال تلك الفترة، لا يتعلق الأمر بفريق «A» وفريق «B»، بل تم تشكيل القائمتين بطريقة تضمن انسجام عناصر كل منهما معًا بشكل جيد».

وأضاف المدرب الألماني، صاحب الـ59 عامًا: «ساد شعور عقب كأس العالم أن كرة القدم الألمانية قد انهارت تمامًا، وأنه لم نعد نملك المواهب أو لاعبين، لكن خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ومع فحصنا للأمور عن كثب، لفتت انتباهنا مواهب عدة، إنها تشكيلة مُعدة للمستقبل، لعامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، وليس فقط للمباريات الدولية الأربع المقبلة».

وعادة ما تقتصر قوائم المنتخبات على 20 لاعبًا ميدانيًا وثلاثة حراس مرمى، إلا أن مدرب ليفربول الإنجليزي السابق اتخذ خطوة غير معتادة باختيار تشكيلة موسعة.

وقسّم كلوب القائمة الموسعة إلى تشكيلتين منفصلتين لخوض مباريات ألمانيا الأربع المقبلة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتلعب المجموعة الأولى في مواجهتي هولندا في أمستردام 24 سبتمبر الجاري، واليونان في أوجسبورج، المدينة الألمانية، بعد ثلاثة أيام.

أما المجموعة الثانية فستكون جاهزة لمباراتي صربيا في ميونيخ في الأول أكتوبر المقبل، واليونان في سالونيك في الرابع من الشهر ذاته.

وتولى كلوب منصب مدرب أبطال العالم 4 مرات، خلفًا ليوليان ناجلسمان يوليو الماضي، وذلك عقب الخروج المخيب من دور الـ32 في مونديال 2026، وهي المرة الثالثة تواليًا التي يودع فيها «المانشافت» نهائيات كأس العالم مبكرًا.

واستبعد كلوب كلًا من لوروا سانيه، دينيز أونداف، ليون جوريتسكا، وأوليفر باومان، حارس المرمى، في حين اعتزل المخضرمان مانويل نوير، وأنتونيو روديجر اللعب الدولي بعد كأس العالم 2026.

وأصبح مارك-أندريه تير شتيجن الخيار الأول لألمانيا لحراسة المرمى، والذي غادر برشلونة الإسباني متجهًا إلى أياكس الهولندي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعدما وقع ضحية الإصابات المتكررة التي قيدت مشاركاته في 12 مباراة رسمية فقط على مدار العامين الماضيين.

ويحتفظ يوزوا كيميش، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، والأكثر خبرة في التشكيلة برصيد 114 مباراة دولية، بشارة القيادة.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب البالغ 31 عامًا من مركز الظهير الأيمن إلى خط الوسط المحوري، وهو المركز الذي يشغله عادة مع عملاق بافاريا.

وأفادت عدة تقارير صحافية ألمانية، أن سبب استبعاد أونداف الذي كان أحد النقاط المضيئة القليلة لألمانيا في كأس العالم، يعود إلى رغبة مهاجم برايتون الإنجليزي، في الحصول على راحة للتعافي من إصابة في وتر العرقوب.

ومن بين اللاعبين الستة عشر المرشحين لخوض مباراتهم الأولى، يبرز اسم المغربي الأصل يونس بن طالب، صاحب الـ22 عامًا، لاعب أينتراخت فرانكفورت، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية قبل موسم واحد، إلى جانب فين يلتش، مدافع شتوتجارت، وفيتالي جانلت، لاعب برنتفورد، وميكا باور، من جلاسكو الإسكتلندي.

وضمّت تشكيلة ألمانيا أمام هولندا واليونان سبتمبر الجاري، كلًا من، فين داهمين، ألكسندر نويبل، مارك-أندريه تير شتيجن، في حراسة المرمى، وهينيس بيرنس، ناثانيال براون، وجوناثان تاه، ماكس روزنفيلدر، وفيليب تريو، نيكو شلوتربيك، وجوشا فاجنمان، في خط الدفاع، وفي الوسط كلًا من، نديم أميري، بامبيس كونتي، يانيك إنجلهارت، كريس فويهريش، سيرج جنابري، جمال موسيالا، يوزوا كيميش ولينارت كارل، فيليكس نميتشا، كيفن شاده، أنتون ستاش، وفي الهجوم، يونس بن طالب، وكاي هافيرتس.

ويحضر في تشكيلة ألمانيا أمام صربيا واليونان في أكتوبر المقبل، نواه أتوبولو، فين داهمين، يوناس أوربيش، في حراسة المرمى، وفي الدفاع، فالديمار أنتون، ريدل باكو، فين جيلتش، وماكسيميليان ميتلشتات، ديفيد راوم، مالك ثياو، وفي الوسط، كريم أديمي، ميكا باور، توم بيشوف، وألكسندر بافلوفيتش، سعيد الملا، براجان جرودا، فيتالي جانلت، فيليكس كايدل، ديري شيرهانت، فلوريان فيرتس، وفي خط الهجوم، جوناثان بوركاردت، نيك فولتيماده.