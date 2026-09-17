صراع الصدارة يتواصل بين أرسنال وسيتي

يواصل فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، ومانشستر سيتي، وصيفه، صراعهما على فكّ شراكة صدارة الدوري الممتاز، في اللقاء المنتظر «للمدفعجية» أمام برايتون، السبت، و«السماوي» مع سندرلاند الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ومنذ انطلاق الموسم، فاز أرسنال بقيادة ميكل أرتيتا، مدرب الفريق، في كافة مبارياته الـ7 في الدوري، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة، ودرع المجتمع، إلا أن انتصاره الأخير على إيبسويتش بنتيجة 4ـ2 في الكأس، جاء بمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء، ما جعل الإسباني يُعجب بالحماس الذي أظهره لاعبو الاحتياط، قائلًا: «هذا ما نريده، أن نتعامل مع كل مباراة وكل بطولة بالعقلية ذاتها، والالتزام والرغبة نفسها، وحتى الآن نحن نفعل ذلك».

وبعد الفوز على سندرلاند أخيرًا، حقق «المدفعجية» فوزهم التاسع تواليًا في الدوري، وتُعد هذه أطول سلسلة انتصارات للفريق منذ مارس 2004، عندما واصل طريقه نحو التتويج باللقب من دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال الموسم.

ولم يستقبل أرسنال سوى هدفين فقط خلال هذه الفترة، وهو الآن على أعتاب تحقيق 10 انتصارات متتالية على الأقل في الدوري للمرة الثالثة فقط في تاريخه.

وبفضل 6 انتصارات في آخر 7 مباريات خارج ملعبه في الدوري، مقابل هزيمة واحدة، يبدو فريق أرتيتا مرشحًا للتغلب على برايتون، خاصة أنه لم يخسر أمامه في آخر 7 مباريات، محققًا خمسة انتصارات وتعادلين.

ويُعد برايتون الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري بعد أربع مراحل «13 هدفًا» وجاء ذلك بعد اكتساحه كوفنتري بنتيجة 5ـ0 في المرحلة الماضية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، إذ سقط أمام تشيلسي «3ـ4»، إلا أنه فاجأ مانشستر يونايتد وتغلب عليه 3ـ2 في كأس الرابطة.

وحقق سيتي الذي يخوض مباراته مساء الخميس في الكأس أمام نورويتش، 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، لكنه لم يظهر قوة أرسنال نفسها.

وفاز فريق الإيطالي إنتسو ماريسكا، بفارق هدف على كوفنتري، وبورنموث، ومانشستر يونايتد، ولو أنه لعب بـ10 لاعبين في معظم المواجهة مع الأخير.

ويلعب سيتي من دون فيل فودن، لثلاث مباريات بعد طرده.

قال ماريسكا: «هو يدرك أن ردة فعله لم تكن جيدة، لكن الأمر انتهى الآن ونحن نمضي قدمًا».

وأوضح المدرب الإيطالي الذي عمل مدربًا للفريق الرديف تحت 21 عامًا في مانشستر سيتي، وأسهم في تصعيد 5 لاعبين إلى الفريق الأول، أنه قد يمنح الفرصة للمواهب الشابة إلى جانب اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام، في لقاء نورويتش، ما يعني راحة أكبر للأساسيين قبل مواجهة سندرلاند الأحد المقبل.