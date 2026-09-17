بيان يطالب مبابي بالاعتذار

طالبت مجموعة من مشجعي فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم باعتذار علني من الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم «الأبيض»، واثنين من زملائه، بعد طوي قميص الإحماء المخصص لدعم مدينة سبتة، وذلك قبل مواجهة إلتشي ضمن منافسات دوري «لاليجا».

وارتدى مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إبراهيما كوناتيه، قميص التكريم وهو مطوي جزئيًّا قبل فوز ريال مدريد على إلتشي 3ـ2، الثلاثاء الماضي، في الدوري.

وأصدرت مجموعة «أولتراس سور» بيانًا صحافيًّا بُثّ عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» جاء فيه: «نحن على يقين أنَّ كل مشجع لريال مدريد وكل إسباني يشعر بالخجل من الصورة التي قدَّمها هؤلاء الأفراد الثلاثة، تصرفهم غير مقبول».

ودعت مجموعة المشجعين ثُلاثي الريال إلى اعتذارات علنية، كما انتقدت صمت فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، الذي دخلت معه في خلاف منذ منعها من دخول ملعب «سانتياجو برنابيو» قبل أكثر من عقد.

من جهته، انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الأربعاء، لاعبي ريال مدريد الثلاثة لعدم ارتدائهم القميص بالشكل الصحيح، مضيفًا: «ارتداؤه بشكل جزئي يعادل عدم ارتدائه».

وارتدى بقية لاعبي الفريق، ولاعبو إلتشي القميص الذي حمل عبارة «كلنا من سبتة» بشكل طبيعي، وكان الهدف منه توجيه رسالة دعم لسكان الإقليم الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، الذي تأثر أخيرًا بأزمة هجرة.