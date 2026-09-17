في السعودية.. مورياسو يحلم بالوداع التاريخي

يأمل هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، أن يترك إرثًا لخليفته، وذلك من خلال الفوز ببطولة كأس آسيا، المُقرر انطلاقها يناير المقبل في السعودية، قبل أن يتنحى عن منصبه بعد أكثر من 8 أعوام في قيادة «الساموراي»، وفق ما أعلنه الخميس.

وقال مورياسو: «ستتغير القيادة، لكن أيًا كان من سيتولى المسؤولية فسيكون لديه الهدف ذاته، وهو مساعدة اليابان على الفوز والتطور، نريد مواصلة البناء نحو كأس آسيا ثم تسليم الراية بطريقة جيدة».

وأكد مورياسو أن مهمته في البطولة الآسيوية لن تكون سهلة، مضيفًا: «ليست تفكيك الفريق بل مواصلة السير في الطريق نفسه، أدرك أن الاستمرار في هذا النهج يمنحنا فرصة أفضل للفوز بكأس آسيا، لكن الأمر لا يقتصر على تكرار ما حدث سابقًا، فهناك دائمًا تطور ومنافسة بين اللاعبين».

ويقود مورياسو الفريق الياباني، الذي يسعى لإحراز اللقب القاري للمرة الأولى منذ 16 عامًا، وبعد ذلك سيسلّم المهمة إلى جو أويوا، الذي يتولى حاليًا تدريب منتخب اليابان تحت 23 عامًا.

وخرجت اليابان من كأس العالم هذا العام على يد البرازيل في دور الـ32، بعدما تلقت هدفًا في اللحظات الأخيرة في طريقها إلى الخسارة 1ـ2.

وأبقى مورياسو ثقته بمعظم اللاعبين عندما أعلن تشكيلته لأربع مباريات تجريبية مقبلة على أرضه، مشيرًا إلى أنه يريد أن يختتم مهمته بأفضل صورة.

وتلعب اليابان أمام الأوروجواي وفنزويلا، سبتمبر الجاري، قبل أن تشارك في دورة رباعية تضم الإكوادور، ونيوزيلندا، وبنما، أكتوبر المقبل.

وضم مورياسو إلى تشكيلته: زيون سوزوكي، حارس مرمى أستون فيلا الجديد، إلى جانب دايتشي كامادا وتاكيهيرو تومياسو، ثنائي كريستال بالاس، ودايزن مايدا، لاعب إيبسويتش تاون.

واستُبعد 6 لاعبين من تشكيلة كأس العالم، فيما تلقى أربعة لاعبين استدعاءهم الأول، بينهم كوريو ماتسوكي، من ساوثمبتون.

وأوقعت القرعة اليابان بكأس آسيا في مجموعة تضم قطر، حاملة اللقب، وتايلاند وإندونيسيا.

وخرجت اليابان من الدور ربع النهائي على يد إيران في البطولة التي نُظمت قبل ثلاثة أعوام في قطر.

وتخوض اليابان مباراتين تجريبيتين أمام البرازيل والباراجواي في سنغافورة، نوفمبر المقبل.