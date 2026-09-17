ويليامز: الأهلي صعب.. وأعرف ميندي

وصف رونين ويليامز، حارس مرمى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، مواجهة الأهلي في مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية السبت بالصعبة.

وقال الحارس الدولي في حديثه لموقع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»: «من الرائع مواجهة فريق مثل الأهلي الذي يعد بطل آسيا لعامين متتاليين، لذا ستكون مهمتنا صعبة للغاية أمامه، ويجب علينا التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء أمامه».

وأضاف: «المباراة صعبة ضد حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، ويملكون لاعبين مميزين شاركوا في كأس العالم الأخيرة منهم البرازيلي روجير إيبانيز والتركي ميريح ديميرال و الإنجليزي ايفان توني والسنغالي ادوارد ميندي مع منتخبات بلدانهم».

وعن السنغالي إدوارد ميندي ابن القارة السمراء، قال ويليامز: «أنا معجب بالمسيرة الرائعة التي قدمها ميندي وكنت متابعًا له بشدة طوال مسيرته لكن لم تتح لي الفرصة للعب ضده من قبل لكني أعرفه جيدًا بعد أن شاهدت مسيرته ورأيته يحقق العديد من الإنجازات مع السنغال».

وكان الفريق الملقب بـ«البرازيليين» بدأ الموسم بتصدره الدولي المحلي، إضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس MTN8 وتنتظره مواجهة أمام أورلاندو بايرتس في «كلاسيكو جنوب إفريقيا» 10 أكتوبر المقبل.