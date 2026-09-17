اليابان تدافع عن سكن الآسياد: وافقوا عليه

كشف هيدياكي أومورا، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2026» في اليابان، أن مواقع وغرف إقامة الوفود الرياضية عملية وجاري بذل الجهود للتعامل مع عدد من الشكاوى من الفرق المشاركة.

وقبل حفل الافتتاح المقرر، السبت المقبل، أوضح أومورا، رئيس اللجنة المنظمة، والذي يشغل أيضًا منصب محافظ مقاطعة آيتشي، أن الجهود تُبذل لضمان راحة الرياضيين، قائلًا: «إذا وجدت آراء مختلفة، فسنتعامل معها بالشكل المناسب، في هذه المرحلة، وبينما نستجيب للآراء الفردية، نعمل على تحسين كل شيء فور ظهور المشكلات، ونواصل الاستجابة على هذا النحو».

وأشار أومورا إلى أن خطط بناء الأكواخ، التي شُيّدت هذا العام، حظيت بتقييم إيجابي من لجنة تضم رياضيين سابقين، من بينهم رياضيون أولمبيون، مضيفًا: «شرحنا لهم كل شيء، ودعوناهم للاطلاع عليها، فأكدوا أنها عملية وجيدة».

وفي محاولة لخفض التكاليف، عمد المنظمون إلى إيواء الرياضيين والمسؤولين في أماكن إقامة مؤقتة تتوزع بين سفينة سياحية، وحاويات خشبية، وغرف فندقية.

وواجهت الخطة مشكلات فورية، بعدما وصف المسؤولون الكوريون الجنوبيون أكواخ الحاويات أنها «الأسوأ على الإطلاق» والأسرّة قصيرة للغاية.

وأكد مسؤول من فريق آخر على أنه دخل المنشأة، وألقى نظرة واحدة على الترتيبات، ثم حجز غرفة فندق بدلًا من ذلك.

واشتكت عدد من وفود الدول المشاركة من نقص أماكن الإقامة، وبثّ بيون جون-هيونج، لاعب منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر حوضًا يتسرب منه الماء وأرضية غارقة في كوخه، كاتبًا: «أرجوكم ساعدونا».

وتم إجلاء مئات الرياضيين لفترة وجيزة من أماكن إقامتهم مع هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة على ناجويا، المدينة اليابانية.

ويقيم نحو 4000 رياضي ورياضية ومسؤول على متن سفينة الرحلات الإيطالية «كوستا سيرينا» التي وصلت إلى ناجويا الثلاثاء الماضي، والتي سبق وتم استخدامها كمساكن في فعاليات رياضية دولية، لكنها ليست بهذا الحجم.

وتُنظم دورة الألعاب الآسيوية التي يتنافس فيها رياضيون من 45 دولة وإقليمًا في أكثر من 40 رياضة على مدار أسبوعين، في وقت تكثر فيه الأعاصير في اليابان، وشهدت ناجويا أمطارًا غزيرة في الأسابيع الأخيرة.