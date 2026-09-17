النصر.. آنج يعيد 4 إلى النخبة

سمح الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، للرباعي راكان الغامدي ،سعد حقوي ، عواد أمان وعبد الرحمن العتيبي، بالعودة إلى قائمة فريق تحت 21 عامًا، قبل مواجهة ضمك السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري «جوي» للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واستعان آنج باللاعبين الأربعة في قائمته أمام العين الإماراتي في المباراة التي خسرها 0ـ4، في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبيّن المصدر ذاته، أن آنج منح اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام، بعد الخسارة أمام العين، على أن ينتظم الجميع في التدريبات الإثنين المقبل.

وأشار المصدر إلى أن مدرب الفريق يبحث عن مواجهات تجريبية، خلال فترة التوقف الحالية المتزامنة مع مشاركة بطولة «خليجي 27» في جدة، من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 من أكتوبر المقبل.

ويغيب عن النصر الخماسي: نواف العقيدي، عبد الإله العمري، عبد الله الخيبري، نواف بوشل، وعبد الله الحمدان، المشاركين مع المنتخب السعودي.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي، برصيد 16 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر بفارق نقطتين.