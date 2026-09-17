صن داونز يفقد 3 أمام الأهلي

يغيب خوليسو موداو وكيانو كوبيدو وآرثر سيلز، لاعبو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، بداعي الإصابة عن مواجهة الأهلي في مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية السبت.

ووفق موقع «أفريكا سكور» تعرض موداو إلى تمزق كامل في وتر أخيل خلال مباراة دورية الشهر الماضي.

فيما يعاني كوبيدو لاعب خط الدفاع من إصابة طويلة الأمد مرتبطة بجراحة في الكتف، والأمر ذاته ينطبق على آرثر سيلز المهاجم البرازيلي الذي يُعاني من إصابة في الكتف منذ يوليو الماضي.

وكان الفريق الملقب بـ«البرازيليين» بدأ الموسم بتصدره الدولي المحلي، إضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس MTN8 وتنتظره مواجهة أمام أورلاندو بايرتس في «كلاسيكو جنوب إفريقيا» 10 أكتوبر المقبل.