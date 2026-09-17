فيرستابن يتوج باللقب الاستثنائي

تفوق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا 1 مع فريق ريد بول، على 100 سائق نافسوه في سباق استثنائي نُظم على حلبة «كارتينج» في سيلفرستون.

وقال فيرستابن بعد الفوز: «عندما جلست على شبكة الانطلاق ورأيت 100 سيارة كارتينج أمامي، شعرت ببعض الخوف، لكن بعد لفة واحدة، قلت لنفسي، حسنًا، الأمور ستسير على ما يرام».

وأضاف السائق الهولندي: «بدأ الأمر يصبح ممتعًا جدًا عندما وجدت إيقاعي، وشرعت في تجاوزهم واحدًا تلو الآخر، كان رائعًا أن أعود مجددًا إلى قيادة الكارتينج».

وبعد ثلاثة أيام فقط من حلوله ثانيًا في جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد، انطلق فيرستابن من المركز الـ101، قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة بعد 35 دقيقة من السباق، وتحديدًا في اللفة الـ14 من أصل 30.

وضمّت قائمة منافسي فيرستابن الـ100، في هذا السباق، الذي نظّمته ريد بول، بهدف الوصول إلى جماهير جديدة، رياضيين ترعاهم علامة مشروبات الطاقة، إلى جانب صانعي محتوى عبر منصات البث المباشر، وشخصيات ومؤثرين، فضلًا عن مشجعين جرى اختيارهم من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ السائق الهولندي مسيرته في عالم السباقات من بوابة الكارتينج، قبل أن يحرز أربعة ألقاب عالمية في الفورمولا 1 تواليًا بين عامي 2021 و2024.