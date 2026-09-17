ريس يخلف تيكي في طرابزون سبور

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الخميس، تعاقده رسميًّا مع الألماني توماس ريس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأصدر النادي التركي بيانًا صحافيًّا، بثّه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «مرحبًا توماس ‌ريس، سيدفع طرابزون سبور لنادي لودوجوريتس ‌البلغاري ⁠900 ​ألف يورو ⁠مقابل التخلي عن مدربه».

ويتولى ريس، صاحب الـ52 عامًا، المسؤولية خلفًا للتركي فاتح تيكي، الذي انفصل النادي عنه في وقت سابق ⁠من سبتمبر الجاري، بسبب تراجع النتائج.

وسبق ‌للمدرب ‌الألماني قيادة عدة ​فرق ‌في بلاده، منها بوخوم وشالكة، كما درب سامسون سبور في تركيا.

وتولى تيكي، البالغ من العمر 48 عامًا، تدريب طرابزون سبور، الذي ‌يلعب له المصري محمد صلاح، والبرازيلي فابينيو، ثنائي ليفربول الإنجليزي السابق، ⁠في ⁠مارس 2025، وقاد الفريق في 62 مباراة.

وفاز طرابزون سبور بكأس تركيا العام الماضي تحت قيادة تيكي، لكن الفريق هبط من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته 0ـ4 ​أمام فرينسفاروش المجري الموسم الجاري.