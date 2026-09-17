مدرب الأردن: مهمة كأس آسيا صعبة

أعلن المغربي بادو الزاكي، مدرب المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، تشكيلة «النشامى» لخوض مباراتين تجريبيتين أمام سوريا وفنزويلا، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.

وقال الزاكي، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد الخميس في مقر الاتحاد الأردني للعبة للكشف رسميًّا عن قائمة الفريق: «نتطلع إلى إضافة الاحترافية والصدق في العمل واكتساب الثقة، نعلم أنَّ هناك ضغطًا كبيرًا بعد حصول النشامى على وصافة كأس آسيا وكأس العرب، لكننا سنعمل ما أمكن لإحراز كأس آسيا 2027، المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة».

وشهدت القائمة غياب يزن النعيمات، مهاجم المنتخب الأردني، الذي يواصل مرحلة العلاج والتأهيل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة فريق بلاده مع العراق في دور الثمانية من كأس العرب أواخر العام الماضي في قطر.

وعن استمرار غياب النعيمات، أضاف الزاكي: «نتابع عن قرب حالة اللاعب يزن النعيمات، ونتواصل باستمرار مع الطاقم الطبي، لا يوجد موعد محدد لعودة يزن إلى الملاعب، لكننا نأمل أن يتعافى سريعًا وأن يكون موجودًا معنا في كأس آسيا».

وشهدت القائمة عودة الثنائي يوسف أبو جلبوش، الملقب بـ«صيصا»، الذي انتقل حديثًا إلى وفاق سطيف الجزائري، وأحمد العرسان، هداف الدوري المحلي، مع الفيصلي في الموسم الماضي، برصيد 15 هدفًا، وكلاهما لم يكن ضمن تشكيلة المنتخب الأردني في المونديال العالمي.

ويستعد الزاكي لبداية مرحلة جديدة مع المنتخب الأردني، بعد المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، التي شهدت أول مشاركة مونديالية تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي.

وسيكون الظهور الأول لمنتخب الأردن بقيادة الزاكي، الذي تمَّ التعاقد معه 19 يوليو الماضي، بمواجهة تجريبية أمام نظيره السوري، 27 سبتمبر الجاري، في ملعب الملك عبد الله الثاني، قبل مواجهة فنزويلا في 6 أكتوبر المقبل.

ويتخلل ختام فترة إعداد منتخب الأردن لكأس آسيا مواجهتين تجريبيتين أخريين، أمام إندونيسيا وأستراليا في 13 و17 نوفمبر المقبل في عمّان.

وأوقعت قرعة كأس آسيا 2027 التي تُنظم خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير من العام المقبل، الأردن في المجموعة الثانية، إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وضمَّت قائمة المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أليك سمير وأحمد الجعيدي في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بدوي، سعد الروسان، هادي الحوراني، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أحمد عساف، مهند أبو طه، وفي خط الوسط يوسف أبو جلبوش، محمود شوكت، يوسف قشي، إبراهيم سعادة، عامر أبو جاموس، نزار الرشدان، علي عزيزة، ونور الروابدة، وفي الهجوم أحمد العرسان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، علي علوان، عودة الفاخوري، تامر بني عودة، وموسى التعمري.