اتحاد التجديف يوقع اتفاقية جديدة

أعلن الاتحاد السعودي للتجديف توقيع مذكرة تعاون مع نظيره المصري، الخميس.‬

ووقع علي بن حسين رضا، رئيس الاتحاد السعودي للعبة الاتفاقية الجديدة مع اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري.‬

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وتوسيع آفاق التعاون في رياضة التجديف.‬‬

وتشمل مجالات التعاون تنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة، والمنافسات التجريبية بما فيها المعسكرات التحضيرية للبطولات الكبرى وسباقات التجربة والاختبارات الزمنية، بهدف تعزيز الخبرة التنافسية للرياضيين في البلدين، إضافة إلى فرص المشاركة المتبادلة للرياضيين والفرق في البطولات والفعاليات التي ينظمها الطرفان، وفق اللوائح المعتمدة والموافقات التنظيمية المطلوبة.‬