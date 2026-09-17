الأخضر يستعين باختصاصي وإداري من الهلال

استعانت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم باثنين من الجهازين الطبي والإداري في نادي الهلال، للعمل مع الأخضر خلال «خليجي 27» في جدة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أنَّ المغربي صحبي البريقي، اختصاصي التأهيل والعلاج الطبيعي في نادي الهلال، انضم الخميس إلى بعثة «الأخضر» في جدة، إلى جانب الجزائري أحمد أبو إسحاق، الذي يعمل هو الآخر مع القطب العاصمي، وسيتولى مسؤولية الجوانب اللوجستية، المتعلقة بالتنقلات من وإلى التدريبات .

وسبق للبريقي أن عمل مع المنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم 2026 التي اختتمت 19 يوليو الماضي في أمريكا، وبعد نهاية البطولة عاد إلى العمل مجددًا مع الهلال.

إلى ذلك، يجري لاعبو الهلال، الخميس عند الـ 06:30 مساءً تدريبات استرجاعية بعد الإجازة الأربعاء، التي منحها لهم الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، عقب الفراغ من مواجهة الغرافة القطري التي انتهت 2ـ1 في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتصدر الهلال قائمة دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ويواجه الاتحاد 10 أكتوبر المقبل، في قمة الجولة الثامنة.