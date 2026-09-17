الخميس.. بدء جلسات استئناف لمجرد

بدأت الخميس في باريس جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، البالغ من العمر 41 عامًا، الذي حُكم عليه بالسجن ستة أعوام منذ 2023 بتهمة الاغتصاب.

ودانت محكمة الجنايات في باريس لمجرّد بتهمة اغتصاب وضرب لورا ب، التي كان التقاها في ملهى ليلي في العاصمة الفرنسية 2016.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة في منطقة فار بجنوب فرنسا حكمًا على الفنان الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي بالسجن خمسة أعوام بتهمة اغتصاب شابة عام 2018 بالقرب من سان تروبيه، وقد استأنف المغني الحكم.

وسبق أن وُجّهت للمغني، الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص، عبر «إنستجرام» وقرابة 16 مليونًا عبر قناته على يوتيوب، اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن تعقد جلسات الاستئناف، التي يفترض أن تستمر حتى 25 سبتمبر في كريتاي قرب باريس، في يونيو 2025، لكن تم تأجيلها، من أجل استكمال التحقيقات.

وقال المحامي دافيد شيمي من فريق الدفاع عن لورا ب قبل انطلاق الجلسات: «لا تزال الضحية تعاني من آثار الحادثة والضغط النفسي مُستمر، لأنها ما زالت مضطرة لمواجهة من اعتدى عليها».

سيمثل لمجرد أمام المحكمة وهو طليق تحت إشراف قضائي.