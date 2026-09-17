آل الشيخ يعلن استضافة مهرجان الإثنوسبورت في موسم الرياض

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، استضافة موسم الرياض لمهرجان الإثنوسبورت للرياضات التقليدية «Ethnosport Cultural Festival» في نسخته لعام 2026، نوفمبر المقبل، في العاصمة الرياض، إلى جانب رعاية موسم الرياض لنسخة المهرجان لعام 2027، في مايو 2027 في مدينة إسطنبول التركية.

وجاء ذلك خلال مراسم التوقيع الخميس في مدينة إسطنبول، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، وبلال أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت.

وقال المستشار تركي آل الشيخ إنَّ استضافة مهرجان الإثنوسبورت في الرياض خلال نوفمبر المقبل تحمل مفاجأة كبيرة للجمهور، مشيرًا إلى التعاون مع بلال أردوغان، رئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت، وإلى استمرار هذا التعاون في العام المقبل 2027، من خلال رعاية موسم الرياض لنسخة المهرجان التي تجرى في إسطنبول.

وأكد آل الشيخ أنَّ ما تمَّ الإعلان عنه يمثل بداية لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، معربًا عن سعادته بما تحقق خلال فترة قصيرة، مثمنًا الجهود التي أسهمت في إنجاح هذا التعاون.

ويأتي المهرجان بتنظيم من الاتحاد العالمي للإثنوسبورت «World Ethnosport Union»، ويجمع مشاركين من عدد من دول العالم في منافسات وتجارب متنوعة للرياضات التقليدية، ضمن حدث دولي يجرى سنويًّا ويستقطب جماهير من مختلف الأعمار.

وتمثل استضافة المهرجان في الرياض امتدادًا لاستقطاب موسم الرياض للفعاليات والتجارب العالمية المتنوعة، فيما تعزز رعايته لنسخة 2027 في إسطنبول حضور موسم الرياض دوليًّا، ووصول علامته إلى جماهير وأسواق جديدة حول العالم.

وتشمل الإثنوسبورت مجموعة من الرياضات التقليدية التي تمتلك تاريخًا ممتدًا وحضورًا جماهيريًّا في عدد من دول العالم، ومن أبرزها الرماية التقليدية، والصقارة، والمصارعة، ورياضات الفروسية، وغيرها من المنافسات التي ارتبطت بثقافات الشعوب وتطوّرت إلى فعاليات وبطولات تستقطب المشاركين والجماهير.

وتحظى هذه الرياضات بحضور لافت في تركيا على وجه الخصوص، التي تستضيف فعاليات الإثنوسبورت بمشاركة دولية واسعة، ما جعل إسطنبول إحدى أبرز الوجهات المرتبطة بالمهرجان وفعالياته.

ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن مزيد من تفاصيل المهرجان والفعاليات المصاحبة له.