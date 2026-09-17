سالزبوري يُوّدع الكرة الصفراء

أعلن البريطاني جو سالزبوري، ​لاعب التنس، والمصنف الأول عالميًا سابقًا في فئة الزوجي، الخميس، اعتزاله منافسات كرة المضرب.

وكشف سالزبوري، صاحب الـ34 عامًا، عن قرار الاعتزال عبر منشورٌ بثّه في حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، جاء فيه: «كان التنس حياتي منذ أن ⁠كنت طفلًا، وكنت محظوظًا للغاية لأنني ‌حظيت ‌بكل هذه الفرص والتجارب ​والنجاحات، بذلت قصارى جهدي، وأعلم ‌أنني أستطيع أن أفتخر بنفسي وأن أنظر إلى الماضي من دون ندم».

وودع اللاعب البريطاني، بطل الزوجي في البطولات الأربع الكُبرى 6 مرات، ملاعب الكرة الصفراء، في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، المنظمة سبتمبر الجاري، بجانب الأمريكي راجيف رام.

وفاز سالزبوري بثلاثة ‌ألقاب متتالية في زوجي الرجال، ببطولة أمريكا المفتوحة ⁠إلى ⁠جانب رام، ليكونا الثنائي الأول الذي يُحقق هذا الإنجاز، كما انتصر بزوجي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة مع رام أيضًا، وبلقبين في الزوجي المختلط بالبطولات الكبرى.

وأخذ نجم التنس البريطاني استراحة في بداية العام الجاري، ​بسبب ​القلق الذي كشف أنه كان يؤثر عليه أثناء المنافسات.