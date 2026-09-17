الجزائر يستبعد عوار ويضم مهاجم الدرعية

استدعى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم عادل بولبينة، مهاجم فريق الدرعية، ضمن قائمةٍ تواجه زامبيا وبوروندي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والنيجر في لقاءٍ تجريبي.

وأعلن الجزائري إبراهيم حمداني، مدرب منتخب بلاده، الخميس عن قائمة مؤلفة من 26 اسمًا استدعاها للتجمّع التدريبي المقبل والمباريات الثلاث، المقرّرة في 25 و29 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل، على الترتيب. وعلى الرغم من ظهوره في مونديال 2026، غاب اسم حسام عوار، لاعب وسط فريق الاتحاد، عن القائمة.

وضمَّ حمداني 3 حراس مرمى، و9 مدافعين، و6 لاعبي وسط، و8 عناصر في خط الهجوم، من بينهم بولبينة، الذي لعِب أربع مبارياتٍ مع الدرعية، فريقه الجديد، محرزًا هدفين.

واستقطب الدرعية، الصاعد حديثًا، الجناح الدولي الجزائري من الدحيل القطري، موقّعًا معه حتى صيف 2029.

ويمثّل بولبينة منتخب بلاده منذ العام الماضي، ولعِب له 13 مباراة، وأحرز 5 أهداف. وحضر اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، في القائمة الجزائرية التي لعِبت كأس العالم الأخيرة.

ويبدأ منتخب «محاربي الصحراء» مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة ضيفه زامبيا في تيزي وزو، لحساب أولى جولات المجموعة التاسعة، ويسافر بعدها إلى بوجومبورا لملاقاة مضيفه بوروندي، في الجولة الثانية. ولدى عودته، يخوض مباراة تجريبية في تيزي وزو ضد النيجر.

ولم يستدعِ حمداني، للقائمة الأولى بعد تعيينه، الحارس لوكا زيدان، المنتقل ‌حديثًا إلى ليجانيس الإسباني، نظير إيقافه مباراتين، بموجب عقوبةٍ من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعود إلى كأس الأمم 2025.

وحول استبعاد عوار، أفادت تقارير صحافية أن السبب فنيّ، ونقلت عن المدرب أن باب المنتخب يظلّ مفتوحًا أمام جميع اللاعبين بمعايير محددة وأنه بنى اختياراته على مشاهداته للمباريات ومستويات العناصر.

قائمة الجزائر كاملة:

حراسة المرمى: مالفين ماستيل - عبد اللطيف رمضان - كيليان بلعزوق

المدافعون: أشرف عبادة - ريان ايت نوري - زين الدين بلعيد - رامي بن سبعيني - سمير شرقي - جوان حجام - صهيب ناير - سعدي رضواني - أحمد توبة.

لاعبو الوسط: حمد عبدلي - عادل عوشيش - نبيل بن طالب - فارس شايبي - إبراهيم مازة - ​آدم زرقان.

المهاجمون: محمد الأمين ​عمورة - منصف بقرار - محمد بشير بلومي - عادل بولبينة - أمين شياخة - أمين جويري - أنيس حاج موسى - إيلان كبال.