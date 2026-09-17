«ذيبان» يرافق جماهير «خليجي الديار العربية 27» في جدة

كشفت اللجنة المحلية المنظِّمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي الديار العربية 27»، الخميس، عن التميمة الرسمية للبطولة، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، وجاءت باسم «ذيبان».

واستُلهم الاسم من «الذئب العربي»، أحد الحيوانات المهددة بالانقراض في البيئة السعودية، والذي يرتبط في الموروث الخليجي بمعاني الشجاعة والذكاء والقوة. ويحمل «ذيبان» دلالات مستوحاة من قيم الكرم والضيافة التي تميز المجتمع السعودي، ويجسّد الروابط التاريخية والاجتماعية بين شعوب الخليج.

وترافق شخصية «ذيبان» الجماهير خلال البطولة، وتظهر في الملاعب والفعاليات المصاحبة، بما يضيف جانبًا تفاعليًا إلى تجربة المشجع، ويعكس حضور كأس الخليج في ذاكرة عشاق كرة القدم في المنطقة.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات موزّعة على مجموعتين، تضم أولاهما السعودية والعراق وعُمان والكويت، والأخرى الإمارات وقطر والبحرين واليمن.