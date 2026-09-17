بونو وسعدان ينضمان إلى المغرب

يستمر حضور المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومروان سعدان، مدافع الفتح، مع منتخبهما، الذي أعلن الخميس عن قائمة من 29 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة منتخبي الجابون وليسوتو، في 25 و29 سبتمبر الجاري ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، ومباراة غانا التجريبية، في 4 أكتوبر المقبل.

وأعلن المغربي محمد وهبي، مدرب «أسود الأطلس»، عن القائمة خلال مؤتمر صحافي في الرباط مساء الخميس، مُستدعيًا لاعبَي دوري روشن السعودي، بعدما حضرا معه ضمن قائمته في كأس العالم الأخيرة.

واستدعى وهبي العديد من الأسماء المغربية البارزة أوروبيًا، مثل أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، وأيوب بوعدي، لاعب الوسط المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وإسماعيل صيباري، المهاجم المنتقل حديثًا إلى بايرن ميونيخ الألماني، وبلال الخنوس، لاعب وسط شتوتجارت الألماني، فضلًا عن إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وشكّل الجهاز الفني المجموعة المستدعاة من 24 لاعبًا في أوروبا، و2 من دوري روشن، و2 من الدوري المغربي، ولاعبٍ من الدوري الإماراتي، هو سفيان رحيمي، مهاجم العين.

وضمّ وهبي عددًا من الوجوه الجديدة على المنتخب، مثل ياسر زابيري، مهاجم ريسينج الإسباني، الذي تألق بشكل لافت الموسم الجاري محرزًا 6 أهداف في 6 جولات من دوري «لا ليجا»، آخرها أمام برشلونة، حامل اللقب، الأربعاء.

ويواجه المنتخب المغربي الجابون في الرباط، وليسوتو في مدينة بلومفونتين الجنوب إفريقية، لحساب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات، التي تضم أيضًا النيجر، قبل أن يلتقي غانا في مباراة تجريبية تحتضنها طنجة.

قائمة المنتخب المغربي

حراسة المرمى: ياسين بونو «الهلال السعودي»، منير المحمدي «نهضة بركان المغربي»، وأحمد رضا التكناوتي «الجيش الملكي المغربي»، علاء بلعروش «دينامو بوخارست الروماني».

الدفاع: أشرف حكيمي «باريس سان جيرمان الفرنسي»، نصير مزراوي «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، نايف أكرد «مرسيليا الفرنسي»، زكريا الواحدي «هامبورج الألماني»، عيسى ديوب «إيبسويتش تاون الإنجليزي»، رضوان حلحال «فينيتسيا الإيطالي»، أنس صلاح الدين «باناثينايكوس اليوناني»، عبد الحميد آيت بودلال «رين الفرنسي»، علي معمر «أندرلخت البلجيكي»، مروان سعدان «الفتح السعودي»

الوسط: أيوب بوعدي «مانشستر سيتي الإنجليزي»، عز الدين أوناحي «باناثينايكوس اليوناني»، إسماعيل صيباري «بايرن ميونيخ الألماني»، سمير المرابط «ستراسبورج الفرنسي»، بلال الخنوس «شتوتجارت الألماني»، نائل العيناوي «لايبزيج الألماني»، سفيان الفوزي «شالكة الألماني»، أسامة تيرغالين «فينورد الهولندي»

الهجوم: ياسين جسيم «ستراسبورج الفرنسي»، سفيان رحيمي «العين الإماراتي»، إبراهيم دياس «ريال مدريد الإسباني»، عبد الصمد الزلزولي «ريال بيتيس الإسباني»، عبدالله وزان «أياكس أمستردام الهولندي»، ياسر زابيري «راسينج سانتاندر الإسباني»، توفيق بن الطيب «أندرلخت البلجيكي».