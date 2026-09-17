قائمة قطر.. 3 تغييرات على أسماء المونديال

استدعى الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، إلى «خليجي الديار العربية 27» التي تستضيفها جدة، 23 لاعبًا من قائمته في بطولة كأس العالم الأخيرة، فيما أجرى ثلاثة تغييرات فقط عليها.

ويغيب لوكاس مينديز، الظهير الأيسر، والمهاجم محمد مونتاري، والمدافع الهاشمي الحسين، بعد حضورهم ضمن قائمة «العنّابي» في كأس العالم.

في المقابل، أعاد لوبيتيجي إلى القائمة ثلاثة أسماء غابت عن خياراته في المونديال، يتقدمهم المدافع طارق سلمان، إلى جانب نايف الحضرمي وهاشم علي، لاعبي الوسط.

وضمَّت القائمة الوجوه الثابتة للمنتخب القطري مثل القائد حسن الهيدوس، والمهاجم المعز علي، وزميلهما أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا 2019 و2023، والمدافعين خوخي بوعلام وبيدرو ميجيل، وعبد العزيز حاتم، لاعب الوسط.

وضمت القائمة 26 لاعبا هم:

لحراسة المرمى: صلاح زكريا «الدحيل» - محمود أبو ندى «الريان» - مشعل برشم «السد».

للدفاع: بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - طارق سلمان «السد»، عيسى لاي «العربي»، جاسم جابر «الريان»، سلطان البريك «الدحيل»، همام الأمين «بلد الوليد الإسباني» ـ أيوب العلوي «الغرافة».

لخط الوسط: أحمد فتحي «العربي»، عاصم مادبو، تحسين محمد، كريم بوضياف «الدحيل»، عبد العزيز حاتم «الريان»، محمد مناعي، هاشم علي، حسن الهيدوس «السد»، نايف الحضرمي «الشحانية».

للهجوم: أكرم عفيف، يوسف عبد الرزاق «السد»، أحمد علاء «الريان»، إدميلسون جونيور، المعز علي «الدحيل»، أحمد الجانحي «الريان».