الشباب يكسب تجربة الشرق برباعية

تغلّب فريق الشباب الأول لكرة القدم بأربعة أهداف دون مقابل على ضيفه الشرق، من الدرجة الثانية، مساء الخميس في مباراة تجريبية واكبت بدايات فترة التوقف الجارية، المخصصة لمباريات المنتخبات.

وتألق البرازيلي ريكاردو ماتياس، المهاجم المعار من الأهلي، محرزًا هدفين، وأضاف الجناح عبد الرحمن العبود، المنضم حديثًا من الاتحاد، هدفًا خلال الشوط الأول، الذي انتهى شبابيًا بنتيجة 3-0، على ملعب «إس إتش جي آرينا» في الرياض.

وخلال الشوط الثاني، أحرز الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب الوسط، الهدف الرابع.

ويبدأ الشباب، الجمعة، إجازة خمسة أيام، منحها المدرب الألماني توماس ليتش للاعبيه، وتُستأنف تدريباتهم الأربعاء.

ويلعب الفريق مباراتين تجريبيتين أخريين خلال فترة التوقف، مع الفيحاء والرياض، في 27 سبتمبر الجاري و4 أكتوبر المقبل، على الترتيب.

وبعد استئناف دوري روشن السعودي، تواجه كتيبة ليتش التعاون في 11 أكتوبر، لحساب الجولة الثامنة.

ويواجه «الليوث» بداية موسمٍ متعثرة، جسدّها نيلهم أربع نقاط فقط من الجولات السبع الماضية دون تحقيق أي انتصار، مع مغادرة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور الأول أمام الوحدة.