بمشاركة صلاح.. ريس يجهز طرابزون

أشرف الألماني توماس ريس، المدرب الجديد لفريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، على أول حصة تدريبية له بعد تعيينه الخميس خلفًا للتركي فاتح تيكي، الذي انفصل النادي عنه في وقت سابق ⁠من سبتمبر الجاري، بسبب تراجع النتائج.

بعد المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن تعيينه انتقل ريس مباشرة إلى ملعب التدريب للوقوف على التجهيزات الأخيرة لمواجهة ضيفه غلطة سراي السبت لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الذي يلعب في صفوفه الجناح المصري محمد صلاح، ولاعب الوسط البرازيلي وحارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، المركز التاسع بسبع نقاط من فوزين وتعادل، فيما يتصدر جدول الترتيب غلطة سراي بـ 13 نقطة.

ومنذ وصوله في أغسطس الماضي شارك صلاح في خمس مباريات بالدوري، أربع منها أساسيًا. وسجل أربعة أهداف وصنع واحدًا.

لكن خسارة الفريقين ثماني نقاط أدت إلى فقدان الثقة بالمدرب فاتح تيكي، الذي تكبد أيضًا خسارتين في الدور التأهيلي للدوري الأوروبي أمام فرينكفاروزش المجري «0-5» في مجموع مبارياتي الذهاب والإياب.

وخلال الحصة التدريبية تعرف ريس على لاعبيه، وفرض مجموعة من الجمل التكتيكية. فيما خاطبهم زيات كافكاس نائب رئيس النادي الذي أوضح أنهم فتحوا صفحة جديدة، مؤكدًا أن النتائج السيئة السابقة لم تضعف الثقة بهم ولا تصميم الإدارة على مواصلة المشوار مع المدرب الجديد.