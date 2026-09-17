حطّت بعثة المنتخب العُماني الأول لكرة القدم الرِّحال في جدة، الخميس، تأهبًا لخوض منافسات كأس «خليجي الديار العربية 27»، التي تستضيفها المدينة الساحلية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.

وأصبح المنتخب العُماني ثالث الواصلين إلى جدة بعد نظيريه اليمني والكويتي.

وتخوض عُمان المباراة الافتتاحية أمام العراق، الأربعاء المقبل، لحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما المنتخبين السعودي، صاحب الضيافة، والكويتي.

وحظيت بعثة المنتخب العُماني باستقبال من مسؤولي اللجنة المنظمة في مطار جدة، وقدّمت لها باقات وأطواق الورد، قبل توجهها إلى مقر إقامتها خلال منافسات البطولة.