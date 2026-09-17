3 سعوديين بين حكام كأس الخليج

يُشارك الحكام السعوديون خالد الطريس وعبد الرحيم الشمري وسعد السبيعي في إدارة منافسات كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27»، التي تستضيفها جدة، وتنطلق الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة الحكام المشاركين في البطولة أسماءً من منطقة الخليج، إلى جانب آخرين من خارجها، بينهم طاقم مغربي، يقوده الدولي جلال جيد، في إطار الاتفاقية الموقَّعة بين اتحاد كأس الخليج لكرة القدم ونظيره الإفريقي. ويحضر أيضًا حكامٌ من الأردن وهولندا والبرتغال.

وتضم قائمة الحكام والمساعدين المشاركين في البطولة:

السعودية: خالد الطريس، عبدالرحيم الشمري، وسعد السبيعي.

الكويت: عبد الله محمود جمالي، علي طالب جراق، وسعود عبد العزيز الشمالي.

العراق: زيد ثامر محمد، حيدر عبد الحسين علي، وأمير داود حسين.

قطر: محمد أحمد الشمري، خالد عايد خلف، وزاهي سنيد الشمري.

الإمارات: عمر محمد العلي، محمد أحمد الحمادي، وجاسم عبد الله العلي.

البحرين: عمار إبراهيم محفوظ، محمد جعفر سلمان، وعبدالله صالح الرويمي.

سلطنة عمان: قاسم الحاتمي، ناصر سالم البوسعيدي، وحمد الغافري.

هولندا: داني ماكليلي، هيسيل ستيجسترا، وجان دي فريز.

البرتغال: جواو بينيرو، بيدرو ريبيرو، ولوسيانو مايا.

المغرب: جلال جيد، زكريا برنسي، ومصطفى أكركاض.

الأردن: أدهم مخادمة، محمد الخلف، وأحمد الرويلي.