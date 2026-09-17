الرئيسية / الصورة .. قصة

تجربة الشرق شبابية

2026.09.17 | 10:19 pm
فاز فريق الشباب الأول لكرة القدم 4ـ0 على الشرق، من دوري الدرجة الثانية، في مباراة تجريبية، مساء الخميس على ملعب «إس إتش جي» في الرياض (المركز الإعلامي ـ الشباب)
تجربة الشرق شبابية

تجربة الشرق شبابية

تجربة الشرق شبابية

تجربة الشرق شبابية

تجربة الشرق شبابية

تجربة الشرق شبابية

تجربة الشرق شبابية

اقرأ أكثر عن: الشباب دوري روشن السعودي