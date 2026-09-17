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تجربة الشرق شبابية
2026.09.17 | 10:19 pm
فاز فريق الشباب الأول لكرة القدم 4ـ0 على الشرق، من دوري الدرجة الثانية، في مباراة تجريبية، مساء الخميس على ملعب «إس إتش جي» في الرياض (المركز الإعلامي ـ الشباب)
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