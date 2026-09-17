تجربة الشرق شبابية

فاز فريق الشباب الأول لكرة القدم 4ـ0 على الشرق، من دوري الدرجة الثانية، في مباراة تجريبية، مساء الخميس على ملعب «إس إتش جي» في الرياض (المركز الإعلامي ـ الشباب)