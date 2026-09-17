الإنجليز يطالبون إنفانتينو بنشر وثائق بيع كأس العالم

دعت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى الكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالخطة المجهضة للاتحاد الدولي لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

ولم يصمد مقترح جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» سوى لوقت قصير، بعد ردة فعل قوية من مختلف الفاعلين في عالم الكرة المستديرة، إذ هدد الاتحاد الأوروبي «يويفا» بمقاطعة جميع المسابقات الدولية إلى حين التخلي عن المشروع.

وكتبت هيويت والتي تشغل أيضًا نائبة رئيس «فيفا» إلى إنفانتينو تطالبه بالإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، قبل اجتماع مجلس الهيئة الكروية الأعلى المقبل في 15 أكتوبر المقبل.

كما دعت هيويت إلى نشر الوثائق المتعلقة بقرار تعليق العقوبة الموقعة على المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال مونديال 2026، والذي جاء عقب اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إنفانتينو.

واعتذر إنفانتينو في أغسطس الماضي عن الطريقة التي أُديرت بها عملية مشروع المستثمرين من القطاع الخاص، وتعهد بيان صادر عن مجلس إدارة الاتحاد بإجراء مراجعة، لكنه لم يؤكد في أي مرحلة من سيتولى هذا التحقيق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه فقد الثقة بإنفانتينو، وتقدم بطلبات قانونية أمام النظام القضائي الأميركي، يطالب فيها بالكشف عن الوثائق المتعلقة بمشروع المستثمرين من القطاع الخاص. كما التزم بتحديد مرشح ذي مصداقية لمنافسة إنفانتينو في مؤتمر «فيفا» في مارس حيث سيكون 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم الترشيحات.