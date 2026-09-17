بـ «الثابتة» ومناورة.. الأخضر الشاب ينهي تحضيرات قطر

اختبر الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة قطر، الجمعة، في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026» بمناورةٍ وتمرينٍ للكرات الثابتة خلال الحصة التدريبية الختامية، الخميس.

وحسبَ موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، طبَّق لاعبو الأخضر الشاب خلال الحصة تدريباتٍ تكتيكيةً، تلاها مناورةٌ على نصف مساحة الملعب، قبل الختام بتدريب على الكرات الثابتة.

ويُلاقي المنتخب السعودي نظيره القطري في الـ 01:30 بتوقيت الرياض على ملعب بالوما ميزوهو في مدية ناجويا اليابانية.

وتفتتح المباراة مشوار «الصقور» في منافسات لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

ويلعب المنتخب في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كوريا الجنوبية وقطر. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من الأربع إلى الأدوار الإقصائية.