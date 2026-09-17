ألونسو: طموحنا واضح.. والكرات الثابتة سلاحنا

أكد الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن طموحهم بات واضحًا جدًا بعد أن استحوذت «كليرليك كابيتال» بشكل كامل على النادي اللندني، منهيةً رئاسة الأمريكي تود بوهلي.

وكان تشيلسي أعلن مساء الأربعاء أن« كليرليك» بقيادة المؤسسين المشاركين بهداد إقبالي وخوسيه إي فيليسيانو، ستستحوذ على حصص بوهلي، والمدير مارك والتر.

وقبل صفقة الأربعاء، كانت شركة الأسهم الخاصة «كليرليك» تملك 61.5 في المئة من النادي، بينما تقاسم بوهلي ووالتر باقي الحصص مع مستثمر آخر، هو السويسري هانس يورغ فايس، الذي أوضح تشيلسي أنه سيبقى مساهمًا وشريكًا مهمًا.

وقال ألونسو في تصريحات الخميس، قبل مباراة تشيلسي في الدوري أمام برنتفورد الجمعة، إن التغيير يوم مهم بالنسبة للنادي.

وأضاف: «شكرًا للملاك السابقين على ما فعلوه. لم أكن هنا، لكنني أعرف أنهم لعبوا دورًا مهمًا»،

وتابع:«والآن بعد أن بات بهداد يملك سيطرة أكبر، شبه كاملة تقريبًا، أعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك مسؤول رئيسي واضح».

وأردف قائلًا: «لدي علاقة جيدة جدًا مع بهداد. هو من جاء إلى مدريد ليشرح لي المشروع، ويقنعني، ونحن نعمل معا بشكل جيد.. نعرف أين نريد أن نكون، ونعرف أن كل شيء يحتاج إلى وقت، لكن الطموح في ذلك واضح جدًا».

ومنذ عام 2022، كان أفضل ترتيب حققه تشيلسي في الدوري هو المركز الرابع، موسم 2024-2025، وهو الذي فاز فيه النادي بلقبي «كونفرنس ليج» وكأس العالم للأندية.

وحول أداء برينفتورد أوضح ألونسو: «إنه نادٍ طور مشروعه أسلوبه بشكل جيد للغاية. إنهم متكاملون للغاية في جوانب عديدة، سواء بالكرة أو بدونها».

وأوضح: «لديهم قوة كبيرة على ملعبهم، لذا ستكون مواجهة صعبة للغاية. لقد شاهدت مباراة العام الماضي، ونتعلم من كل شيء، وغدًا سيكون اختبارًا حقيقيًا لنًا».

لكن مع ذلك أكد ألونسو أن فريقه يملك خطورته الخاصة في الكرات الثابتة، حيث لم يسجل منها سوى برايتون مرات أكثر منه حتى الآن، وقد تعزز ذلك بانضمام أوستن ماكفي إلى طاقمه مدربًا للكرات الثابتة.

وأضاف تشابي: «نريد أن يكون لدينا أفضل المتخصصين في كل مجال من حيث الجانب الهجومي والدفاعي والكرات الثابتة، وأوستن لديه هذه الخبرة الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز».