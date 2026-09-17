صافرة الافتتاح..هولندي يتصدّر

تتَّجه لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج إلى إسناد مواجهة الافتتاح بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الكويتي، الأربعاء المقبل، إلى الهولندي داني ماكيلي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اختيار ماكيلي جاء بعد اعتذار الإنجليزي مايكل أوليفر عن عدم المشاركة في البطولة بسبب التأخُّر في إبلاغه رسميًّا، وإنهاء إجراءات سفره وترتيبات مشاركته، ما دفع اللجنة إلى اختيار الحكم الهولندي بدلًا منه، ليصبح تاليًا المرشَّح لإدارة مباراة الافتتاح بين الأخضر والكويت.

ورصدت اللجنة المنظِّمة مكافآت ماليةً مجزيةً للحكام الذين تمَّ اختيارهم للبطولة، إذ يحصل كل حكم على عشرة آلاف دولار نظير المشاركة، إضافة إلى عشرة آلاف أخرى، تُعطى لحكم الساحة عن كل مباراة يتولَّى إدارتها.

وتقترب مكافأة إدارة المباراة الواحدة في «خليجي 27» من المكافأة التي خُصِّصت لحكم الساحة في دور المجموعات من كأس العالم 2026، إذ بلغت 12 ألف دولار، حسب المصادر.

وفي السياق ذاته، استبدلت اللجنة الحكم السعودي محمد الهويش بخالد الطريس بسبب إصابة الأول.

ويشارك الطريس ضمن الطاقم السعودي إلى جانب المساعدين عبد الرحيم الشمري، وسعد السبيعي.

وتضمُّ قائمة حكام البطولة كلًّا من الكويتي عبد الله جمالي، والعراقي زيد ثامر، والقطري محمد الشمري، والإماراتي عمر العلي، والبحريني عمار محفوظ، والعُماني قاسم الحاتمي، إضافةً إلى حكام من خارج دول الخليج، يتقدمهم الهولندي ماكيلي، والبرتغالي جواو بينيرو، والمغربي جلال جيد، والأردني أدهم مخادمة.