ملّاك ليفربول وميلان يقتربون من النصر

يسعى تكتُّلٌ، يقوده صندوق استثماري محلي، ومستثمرون محتملون، في مقدِّمتهم شركة Redbird الأمريكية، والوسائل السعودية، ورجل المال والأعمال إبراهيم المهيدب إلى الوصول لاتفاق مع PIF من أجل الاستحواذ على حصة في شركة نادي النصر السعودي.

وفي وقت سابق، كشف لـ «الرياضية» مصدرٌ مقرَّبٌ من PIF عن مباحثات يجريها الصندوق مع مستثمرين محتملين بما يتماشى مع مستهدفاته الاستثمارية، ويضمن مصلحة شركة نادي النصر مستقبلًا.

وتملك شركة Redbird الأمريكية، التي يرأسها الأمريكي جيري كاردينال، ناديي ميلان الإيطالي، وتولوز الفرنسي بنسبة كاملة، فيما تملك أكثر من 10 في المئة من نادي ليفربول الإنجليزي.

ويسعى التكتُّل الاستثماري، بالتوافق مع المستثمرين السعوديين، إلى امتلاك حصة في شركة النادي بحلول نهاية الموسم الجاري، إذ جرت مفاوضاتٌ نشطةٌ حول ذلك في الأسابيع الماضية.