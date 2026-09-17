في غياب الأهلاويين.. الأخضر يبدأ تحضيرات الخليج

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية في جدة، الخميس، وسط غياب لاعبي الأهلي، استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج الـ 27 التي تنطلق 23 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وأدَّى اللاعبون حصتهم التدريبية الأولى على أحد ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بعد انتظامهم ظهرًا في مقر المعسكر، باستثناء المستدعين من الأهلي، المقرَّر التحاقهم عقب الفراغ من المشاركة مع فريقهم في كأس القارات للأندية.

ووفق موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، شملت الحصة تمارين الإحماء، والإنهاء على المرمى، وتدريباتٍ أخرى متنوعة، واختتمت بمناورةٍ مصغَّرةٍ.

ويواصل الأخضر تحضيراته بحصةٍ تبدأ في الـ 07:00 من مساء الجمعة، وسيكون أول ربع ساعةٍ منها متاحًا أمام وسائل الإعلام.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار عُمان، والعراق، والكويت. ويستهل مشواره فيها بملاقاة الكويت، الأربعاء المقبل، في اليوم الافتتاحي للبطولة.

وتشارك في هذه النسخة ثمانية منتخباتٍ موزَّعةٍ بالتساوي على مجموعتين، يتأهل متصدراهما ووصيفاهما إلى نصف النهائي.