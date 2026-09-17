العلا يكسب نيوم برباعية

اكتسح فريق العلا الأول لكرة القدم للسيدات نظيره نيوم 4ـ0، الخميس، على ملعب نادي جدة، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ولم يحتج العلا سوى دقيقة واحدة لافتتاح التسجيل عن طريق أمل مجري، التي منحت فريقها أفضلية مبكرة، قبل أن تضيف صفاء قدور الهدف الثاني عند الدقيقة 21، لتعود مجري مجددًا وتهز الشباك عند الدقيقة 45+2، مسجلة هدفها الشخصي الثاني والثالث لفريقها.

وحافظ العلا على تفوقه خلال الشوط الثاني، فيما حاول نيوم تقليص الفارق والعودة إلى المباراة دون أن ينجح في الوصول إلى الشباك، قبل أن تختتم أوبيا توكواميسي رباعية العلا عند الدقيقة 87.

ومنح الانتصار العلا أول ثلاث نقاط له في النسخة الجديدة، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام القادسية 0ـ1 في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين.

أما نيوم، فتلقى خسارته الثانية تواليًا، بعد سقوطه أمام النصر 0ـ3 في الجولة الافتتاحية، ليبقى دون نقاط، بعدما استقبل سبعة أهداف خلال مباراتين من دون أن يسجل.

وتستكمل الجولة الثانية، الجمعة، بمواجهتي القادسية والترجي، والأهلي والهلال، قبل أن يلتقي الاتحاد والنصر، السبت.